Anderlecht se retrouve une nouvelle fois dans une situation difficile. Cinquième, le RSCA n’a plus son sort en mains. Si La Gantoise et l’Antwerp réalisent un six sur six, il sera éliminé de la course aux playoffs I et devra disputer les playoffs II.

Pour espérer, les Mauves doivent gagner et compter sur un faux pas des autres. Ce week-end, ils peuvent être éliminés, quatrièmes ou cinquièmes. Voici comment chaque scénario peut se réaliser.