Par sa prestance et ses statistiques (2 buts et 3 assists), Amir Murillo était l’un des meilleurs Anderlechtois du premier tour. Sans doute même le plus régulier. Puis l’arrière droit panaméen a obtenu l’autorisation de rater l’ultime match de 2020 contre le Beerschot pour rentrer voir sa famille. Et depuis, il n’est plus qu’un anonyme réserviste, relégué sur le banc par Killian Sardella, qui peine pourtant à séduire le grand public.

Un problème physique pour Murillo ? Un peu ; il est moins frais qu’en début de saison. Son aller-retour au Panama ponctué par une quarantaine obligatoire n’a pas aidé. Mais le souci est ailleurs et Vincent Kompany n’a pas cherché à esquiver quand on lui a posé la question. Il a même pris plus de dix minutes pour s’expliquer.

1 Sardella apporte plus dans le jeu offensif, selon le data