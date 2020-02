Pour beaucoup de suiveurs d’Anderlecht, la petite salle de presse du Freethiel restera celle où René Weiler avait déclaré, dans la foulée d’une défaite contre Beveren en octobre 2016, que "l’histoire ne marquait pas de but", en réponse aux supporters mécontents de la qualité du jeu, bien loin de ce qu’ils imaginaient pour leur Sporting.

Trois ans et demi plus tard, tout a changé. Pour Anderlecht, qui a tenu à remettre sa philosophie au centre du projet avec Vincent Kompany. Et pour l’entraîneur suisse qui dirige l’équipe d’Al-Ahly en Égypte depuis cet été, bien loin de notre Pro League.

(...)