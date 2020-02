Suivez Waasland-Beveren - Anderlecht en direct commenté ce samedi dès 18h00!

Les deux équipes doivent absolument l'emporter ce soir. Waasland pour se donner une chance de survie en D1A. Dirk Geeraerd, le nouveau T1, et ses couleurs sont en effet en lutte pour le maintien avec le Cercle de Bruges. Les deux équipes totalisent le même nombre de points mais avec un avantage pour les Bruges (une victoire en plus et une meilleure différence de buts).

Du côté mauve, il faudra gagner pour espérer encore rêver des playoffs 1.

Les compos:

WAASLAND-BEVEREN: Jackers, Schryvers, Caufriez, Vukotic, Foulon, Piotrowski, Bizimana, Agyepong, Verreth, Koita, Gamboa.

ANDERLECHT: Van Crombrugge, Murillo, Kompany, Cobbaut, Sardella, Zulj, Sambi Lokonga, Vlap, Doku, Pjaca, Joveljic.

Banc: Roef, Kayembe, Amuzu, Dewaele, Verschaeren, Kana, Lawrence.