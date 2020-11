"Si on joue comme tous les jours à l’entraînement, personne ne nous bat", lançait Wellenreuther après le Clasico. "Là, on joue comme une équipe du top. Mais il nous manque la confiance en match. On doit plus garder le ballon. Je ne sais pas pourquoi on n’y parvient pas en match. L’adversaire y est évidemment pour quelque chose. Défensivement, on a déjà fait des progrès, comparé au match au Beerschot. Je n’ai presque pas eu de travail. On était très concentrés."

S’il y a un secteur qui peut avoir (un peu) le sourire au Sporting après ce Clasico, c’est la défense. Matt Miazga, le roi des airs, a fait le job, avec un Hannes Delcroix costaud à ses côtés. "C’est bon d’avoir une clean sheet. On a été solide et compact. Il faut aussi souligner l’aide des joueurs offensifs pour bien défendre."

L’Américain estime que le RSCA aurait pu l’emporter assez facilement dans ce Clasico. "On aurait pu marquer beaucoup de buts. On a eu de l’espace mais on a manqué de créativité. C’est dommage de ne pas gagner mais on va prendre la clean sheet et construire là-dessus. Si on continue à pousser comme on le fait, personne ne pourra nous battre à l’avenir."