Quand on lui a fait remarquer que ce succès contre Zulte Waregem pourrait être son dernier match avec Anderlecht cette saison, Wellenreuther a eu un regard noir.

Le retour du capitaine Van Crombrugge est pourtant imminent. Il pourrait même être fit après la trêve internationale, pour le déplacement à l’Antwerp. "Je veux rester numéro 1, même quand Hendrik sera fit", a affirmé l’Allemand, qui n’a pourtant pas encore plaidé sa cause ce dimanche. Sur le but (et la seule occasion de Waregem), il s’est, une fois de plus, montré fébrile dans sa réaction.