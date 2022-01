Ce vendredi, les chaînes VOO et Play Sports lancent le deuxième épisode de la deuxième saison de Mauve, la série qui vous plonge dans les coulisses du RSC Anderlecht. Le protagoniste de cette émission est Wesley Hoedt. Nous avons parcouru avec lui les scènes chocs du documentaire.

1. Les discours de motivation

"On doit oser dire qu’on vise le titre"

Le fil rouge à travers cet épisode : les discours de Kompany, Van Crombrugge, Vandenhaute, Verbeke et même Hoedt. Le message revient toujours à la même chose : il faut tout donner pour viser le plus haut possible. "L’ambition, c’est évidemment le titre", explique le Néerlandais. "Et la Coupe. On doit oser exprimer cette volonté. Si on ne dit pas tout haut qu’on veut être champions, on ne le sera certainement pas. Je suis venu à Anderlecht pour aider le club à retrouver son statut de numéro 1 en Belgique. Si je dis qu’on se contenterait de la deuxième place, on pourrait aussi bien ne plus jouer. Certes, on est réalistes. On a neuf points de retard. Mais on y croit. Depuis huit ou neuf matchs, la machine tourne. Une des clés : la stabilité dans l’équipe. Il y a beaucoup de concurrence, mais si Debast - un très grand talent - veut jouer, il doit montrer qu’il est meilleur que moi. Une autre clé : on est à cinq - Van Crombrugge, Murillo, Gomez, Magallan et moi - à parler l’espagnol en défense."

(...)