Le défenseur central néerlandais Wesley Hoedt (27 ans) a signé à Anderlecht après avoir réussi ses tests médicaux. Il arrive de Southampton où il n’avait plus qu’une année de contrat. Ces dernières saisons, il a multiplié les prêts, notamment à l’Antwerp (2019-2020) puis à la Lazio la saison passée. Le Néerlandais s'est engagé jusqu'en 2025 et portera le numéro 4.

Très costaud, il remplacera Matt Miazga qui ne reviendra pas au RSCA.

Le directeur sportif mauve Peter Verbeke s'est montré très satisfait de l'arrivée de Hoedt : "Avec lui, nous ajoutons du leadership et de l'expérience à l'équipe. Cet équilibre est absolument nécessaire afin de permettre à nos nombreux jeunes joueurs de se développer de manière optimale et, en même temps, de pouvoir viser des résultats", a-t-il expliqué dans un communiqué.

"Les contacts entre le RSC Anderlecht et moi-même datent depuis plus d'un an maintenant", a quant à lui déclaré Hoedt, Il y a eu un déclic immédiat avec Peter et Vincent et il a fallu attendre le bon moment. Pour moi, ce choix est avant tout un choix sportif. Je veux contribuer à faire de ce projet un succès afin que le club puisse à nouveau viser le plus haut possible. Ce sera déjà à moi et à Lior d’apporter au vestiaire la maturité nécessaire pour que les nombreux jeunes joueurs puissent se développer de façon optimale"