Anderlecht est très proche de tenir son T2. Will Still a fait savoir au staff et à la direction de Reims, où il est sous contrat, qu’il souhaitait rejoindre le RSCA dans les plus brefs délais.

Les deux clubs doivent encore discuter des modalités pour son recrutement mais tout est sur de bons rails pour une arrivée de Will Still au RSCA afin de remplacer les adjoints Bellamy et Danks qui ont quitté le club ces dernières semaines.