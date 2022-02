Le match s’est emballé dans les derniers instants. Raman a été fauché mais l’arbitre n’a pas bronché. Dans la continuité, Murillo a fait une faute et pris une deuxième jaune. Ce qui a mis Kompany hors de lui, au point de prendre un avertissement puis un second. Sa première rouge en tant qu’entraîneur. "Je n’ai pas pu entendre ce que Vince a dit mais ce n’est pas son genre de dire des choses extrêmes, a expliqué son adjoint Willem Weijs. Je peux comprendre la frustration de Vincent. Il y avait aussi quelques erreurs d’arbitrage avant ça mais on ne va pas s’en servir comme excuse."

Selon Van Crombrugge, l’arbitre Lambrechts a reconnu après le match qu’il avait mal jugé la phase sur Raman.

Si la rouge de Kompany n’avait d’influence que sur son absence en zone d’interview, celle de Murillo pèsera plus. Il pourra jouer en Coupe jeudi mais il faudra lui trouver un remplaçant dimanche en Pro League contre Ostende. Ce que le staff n’avait pas réussi à faire quand le Panaméen était retenu par ses obligations internationales en début d’année. "On a encore plusieurs jours pour trouver la solution. On va revoir les mêmes débats qu’il y a quelques semaines pour savoir comment le remplacer au mieux." Mykhaylichenko et Sardella vont se battre pour la place.