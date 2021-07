La Women's Champions League 2021-2022 a lancé la succession à Barcelone ce vendredi avec le tirage au sort des tours préliminaires. Pour cette édition, le format a été revu. Deux tours préliminaires ont été programmés en août avant qu'une phase de groupes (quatre poules de quatre équipes) ne déterminent les huit qualifiés pour la phase à élimination directe (dès les quarts de finale).

Les championnes d'Europe espagnoles n'entreront en lice que dès la phase de groupe (d'octobre à décembre), comme les championnes des trois meilleurs championnats européens (dans ce cas-ci le 4e, soit l'Angleterre, car le championnat espagnol est troisième), avant la phase à élimination directe dès le mois de mars.



Seul représentant belge sur la scène européenne, Anderlecht lancera sa campagne continentale bien avant ces clubs prestigieux.

Les Mauves entrent, en effet, en lice le 18 août au premier tour préliminaire dessiné en mini-tournoi, en suivant la voie des championnes des championnats classés entre le 8e et le 50e, la Super League étant positionnée à la 22e au ranking européen. Le tirage au sort de ce vendredi a déterminé les Arméniennes du FC Hayasa comme adversaire dans le groupe trois et dans lequel on retrouve également les Croates d'Osijek et Breznica Pljevlja (Monténégro).

Les championnes de Belgique joueront une demi-finale le 18 et la finale (ou la petite finale) le 21 août.

Sortir de ce petit tournoi (11 au total), en un lieu unique, permettra alors aux Anderlechtoises de disputer le deuxième tour, en aller-retour, fin août- début septembre. L'adversaire sera connu après le,tirage au sort du 22 août.

Ce n'est qu'à la fin de ce deuxième tour que les clubs disputant la phase de groupe seront déterminés.

La phase à élimination directe débute en quarts de finale. La finale se jouera à Turin, Juventus Stadium, le 22 mai 2022, quelques semaines avant l'Euro, pour lequel les Red Flames sont qualifiées.

Pour rappel, lors de cette défunte saison, le RSCA Women a été éliminé par Benfica au dernier tour préliminaire.

Une présence parmi les 16 derniers clubs offrirait une somme avoisinnant les 400000 euros à chaque club, le vainqueur finale devrait recevoir 1,4 million.

En championnat, les Mauves lanceront la bataille à leur succession le 27 août face à Charleroi, une semaine après le lancement de la Super League.