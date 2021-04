Lancée l’été passé, la Women’s Super League new-look voulait élever le niveau du championnat féminin dans une formule inédite avec dix équipes (contre six la saison dernière) dont l’arrivée in extremis de Charleroi et un système de playoffs suivant une première phase classique, à l’image de ce qui se fait en D1A. Ce week-end, le championnat entre d’ailleurs dans sa phase décisive avec le début des PO1 et PO2 (avec division des points), chaque mini-championnat étant composé de cinq équipes.

Avant de lancer les équipes dans cette dernière bataille, nous avons donné la parole à cinq acteurs de cette Super League pour dresser un premier bilan de cette compétition : Lisa Lichtfus (joueuse du Standard), Sara Yuceil (joueuse d’OHL), Audrey Demoustier (entraîneuse du White Star), Philippe Venturoso (entraîneur de Charleroi) et Jacqueline Mahieux (présidente de Genk).