Pour ce dernier match de la phase classique de Superleague, Anderlecht a connu la première défaite de la saison.

Dominatrices tout au long de la saison, les Mauves l'ont à nouveau été ce samedi au Lotto Park face aux voisines de White Star mais elles se sont heurtées à un bloc woluwéen qui a subi mais qui n'a pas rompu.

Pourtant, les joueuses de Patrick Wachel, devant Johan Walhem leur prochain coach, ont joué constamment devant le rectangle d'Engelen mais sans réellement mettre en difficultés la gardienne du White Star qui s'est même permise deux beaux arrêts à la 74e et 76e devant Tine De Caigny et Tessa Wullaert.

Jouant le contre, le Fémina White Star a alors subtilement joué le jeu en début de match lorsque Vrithof a réussi après avoir eu un contre chanceux face à Seynhaeve pour aller planter le premier et seul but de la rencontre. Les joueuses d'Audrey Demoustier auraient même pu doubler leur avantage en deuxième période avec un tir de loin de Mylle alors que la gardienne anderlechtoise n'était plus entre ses perches mais aussi avec les différentes contre-attaque.

Malgré les assauts répétés et les changements anderlechtois en deuxième période, le White Star a tenu bon et a emmagasiné un maximum de confiance avant les playoffs 2.

Anderlecht entamera les playoffs 1 toujours en tête mais reçoit là un petit avertissement avant la phase décisive.

Fiche technique

RSCA : Seynhaeve, Taloba, Vanhamel, De Neve, Deloose ; Tison, De Caigny, Vatafu, Wullaert, Teulings (71e Wijns), Maximus (46e Ouzraoui).

White Star : Engelen ; Cochez, Deville, Dinon, Codden ; Simons, Broos, Bougard, Gijsbrechts, Mylle (61e Tambeur), Vrithof.

Arbitre : De Cremer.

Avertissements : Dinon, Bougard, Ouazraoui.

Les buts : 25e Vrithof (0-1).