Le nouveau président s'est exprimé pour la première sur ses futures fonctions de président.

Coup de tonnerre à Anderlecht avec la nomination de Wouter Vandenhaute comme président du Sporting d'Anderlecht en lieu et place de Marc Coucke : "Il y a une dizaine de jours, Marc Coucke m'a dit au téléphone : 'Wouter je pense à me retirer de la présidence du club et j'aimerais te demander de reprendre mon rôle'", a expliqué Vandenhaute.

Arrivé comme conseiller externe il y a quelques mois, Wouter Vandenhaute a dû découvrir l'envers du décor à Anderlecht : "Je dois avouer que les premières semaines, j'ai été surpris par la situation financière du club. mais j'ai également été agréablement surpris par le nombre de bonnes personnes au club. Et surtout de l'ambition qui y règne", a-t-il avoué, "Nous avons estimé que nous devions et pouvions mieux faire dans l'exécution."

"Je suis vraiment fier de pouvoir prendre ce rôle et je vais essayer d'être le meilleur serviteur possible du club. La question n'est pas de savoir si Anderlecht veut revenir, non, Anderlecht va revenir", a-t-il conclu.

Marc Coucke : "Nous avons pris la bonne décision"

Après un peu plus de deux ans, Marc Coucke se retire donc de la présidence mais restera l'actionnaire majoritaire du club bruxellois.

"J'ai vu pendant ces deux ans qu'être président du RSCA, qu'il s'agissait d'un travail à temps plein. J'essaye de toujours être là quand une société à besoin de moi. Mais être président d'Anderlecht, c'est plus que cela. Il faut être toujours là. Il y a énormément de gens et d'émotions qui sont liés à Anderlecht", a-t-il déclaré estimant que confier la présidence du Sporting est la meilleure décision possible pour le club.

"Je suis convaincu que cette décision que je prends pour les supporters est la bonne. Et que le club est désormais entre les mains d'une équipe de personnes très professionnelles qui ont un cœur incroyable pour le RSCA et possèdent une très profonde connaissance du football. Et je leur apporterai un soutien maximal dans le cadre de mon nouveau rôle", a-t-il conclu.

Kompany : "Chercher des solutions ensemble"

Pour Vincent Kompany, les Mauves sont désormais armés pour revenir au top : "C'est un fait qu'Anderlecht peut faire appel aux meilleurs. Des personnes qui peuvent apporter de vraies solutions de manière motivée. Si nous cherchons des solutions, alors nous allons chercher ces solutions ensemble. Avec Marc (Coucke), avec Karel (Van Eetvelt) et avec Wouter (Vandenhaute), et nous avons trouvé des solutions. Tout d'abord, nous devons être en bonne santé financière, le rester et suivre une trajectoire très claire au niveau sportif. Ensuite ce n'est qu'une question de temps et j'attends déjà avec impatience l'exécution de cette trajectoire."