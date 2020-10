Yves Taildeman et Christophe Francken

"Président, on joue comment ce week-end ?" C’est avec un grand sourire que Vincent Kompany interrompt notre interview de plus de deux heures, la première depuis qu’il est à Anderlecht, avec Wouter Vandenhaute (58 ans). La réplique du big boss fuse : "Je viens te l’expliquer tout à l’heure." Et puis, avec un clin d’œil à ses invités : "Maintenant, vous savez qui fait l’équipe."

Pourquoi brisez-vous le silence à ce moment, président ?