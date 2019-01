Il était moins une ! Mais Anderlecht a bel et bien conclu le prêt de Yannick Bolasie à quelques secondes de la fin du mercato.



L'ailier est arrivé sur le sol belge peu après 21h. Il a directement pris la direction de Neerpede où des tests médicaux l'attendaient, ainsi que son contrat. La course poursuite était engagée et fut finalement remportée par le club et le joueur, qui ont réussi à conclure avant le gong. Une excellente nouvelle pour les Mauves, qui enregistrent l'arrivée d'un joueur très créatif, dont la valeur est estimée à 15 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt !

Actif à Aston Villa ces dernières semaines, en deuxième division anglaise, le joueur était rentré à Everton durant le mercato. Les Toffees ont donc choisi de le prêter cette fois en Belgique, dans l'espoir de le récupérer au sommet de sa forme dans six mois (aucune option d'achat n'est associée à ce prêt). Il faut dire que depuis sa grave blessure aux ligaments du genou la saison dernière, Bolasie était toujours à la recherche de ses meilleurs dribbles et n'était pas un titulaire indiscutable à Aston Villa.





Ses premiers mots: "Romelu m'a forcé à venir"



A sa sortie de Neerpede, le joueur a accepté de poser pour quelques photos et de répondre aux quelques questions des journalistes présents, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus. Traduction:



- "Si Romelu m'a conseillé Anderlecht ? En fait, il m'a forcé et m'a dit: vas-y (rires). Non, c"est un beau défi."

- "Vous avez stressé parce que c'était à la derniere minute...

- "Oui, c'était en ordre 43 secondes avant minuit. Ce n est pas une blague. Je dois remercier les gens ici qui ont fait le nécessaire".

- "C'est possible pour toi de déjà jouer contre le Standard ?"

- "Oui, pourquoi pas. Je suis fit. Je me suis entraîné ce matin à Everton"

- "Merci beaucoup et bonne chance"