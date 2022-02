De l'extérieur, on pourrait croire à une astucieuse stratégie pour relancer la vente des maillots alors que la fin de saison approche. Mais selon Vincent Kompany, il n'en est rien: le numéro 10 accordé à Yari Verschaeren ce vendredi est un choix purement sportif. "En début de saison, Delcroix avait reçu le 3 et Amuzu le 7. C'est au tour de Yari. Ce sont des garçons qui ont prouvé des choses sur la durée chez nous. Le numéro est symbolique mais c'est aussi une manière de récompenser un joueur. Yari n'avait rien demandé mais les joueurs demandent régulièrement pour avoir un autre numéro. On essaie de trouver une logique pour expliquer cette transition. On ne va pas donner un autre numéro à un gamin qui aligne 5 bons matchs. Mais quand tu as joué 100 matchs avec Anderlecht et que tu es important pour l’équipe, c'est un bon moment."

Le coach du Sporting espère que d'autres jeunes de Neerpede postuleront prochainement pour un changement de maillot. Les jeunes ont les numéros les plus élevés quand ils arrivent dans le noyau A. "Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast, Stroeykens et tous les autres peuvent postuler à ce changement. Sur mes 35 joueurs, j'ai plus de 20 gars qui viennent de Neerpede et c'est chouette de pouvoir les récompenser. Moi, j'ai toujours eu le 27, jamais le 4 à Anderlecht. Je ne suis pas resté assez longtemps (sourire). Personnellement, je n'ai jamais accordé beaucoup d'importance au numéro mais je comprends que certains puissent avoir des demandes à ce niveau. Je suis toujours ouvert. Je me méfie juste des gars qui vont demander le 69. J'en ai connu (rires)."