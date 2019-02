Excellent, surtout en première période, Yari Verschaeren (17 ans) a confirmé toutes les bonnes choses montrées la semaine passée contre Eupen. "Oui, je suis satisfait de ma prestation. Mais je n’ai pas pu amener beaucoup de danger concrètement devant le but." L’Anversois commence à s’imposer dans le onze de base. Et ça change sa vie. "Déjà, j’arrive crevé à l’école", sourit-il.

"Le rythme est plus élevé. Il y a aussi plus d’attention autour de moi. Mais ce n’est pas quelque chose que je recherche et ça ne pose pas de problèmes. J’espère que je vais garder ma place. C’était une très grosse ambiance, c’est terrible de disputer ce genre de matchs."