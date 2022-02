S’il avait dû rêver un scénario pour son premier match avec le numéro 10 dans le dos, Yari Verschaeren n’aurait pas imaginé quelque chose de très différent de la soirée qu’il a vécue ce dimanche. Un pied important dans le premier but, à la finition pour le second et une standing ovation à sa sortie.

Ce numéro 10 vous a-t-il donné des ailes ?

"C’était un sentiment très positif (sourire). Ce petit but fait aussi plaisir. J’étais vraiment content de jouer au Parc Astrid pour la première fois avec ce numéro mythique. J’avais envie d’en être digne quand je vois le nombre de légendes qui ont porté le 10 ici."

Ce n’était pas une pression en plus ?

"J’ai essayé de ne pas trop y penser pendant le match. Je voulais juste faire mon jeu."

Après plusieurs matchs passés à droite, vous avez retrouvé une position à gauche. Y a-t-il une raison ?

"Juste un choix du coach. C’est une position qui me convient bien. J’y ai plus souvent joué qu’à droite. Le côté gauche me convient bien, c’est ce que je préfère."

Dans votre belle soirée, il y a quand même eu un moment plus compliqué : cette carte jaune pour une simulation flagrante.

"Oui, c’était une jaune totalement justifiée. Je commence une action, un défenseur arrive de manière très intense sur moi et j’anticipe en tombant déjà un peu. Sauf qu’il a stoppé son geste et que je suis tombé tout seul (il grimace)…"

Anderlecht a sorti un match plein de maturité, non ?

"Oui, on savait que c’était très important. On voulait garder un certain contrôle, certainement après nos deux buts. On n’allait pas se jeter dans la gueule du loup."

Votre plus gros adversaire dans la course aux playoffs, c’est Malines ?

"Dans ce sprint final, le plus important sera de rester concentrés sur nos matchs. Il y a encore quelques rencontres difficiles qui arrivent. On ne doit certainement pas se précipiter et regarder dans notre assiette."