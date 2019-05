Yari Verschaeren s'est adressé à la presse. Dans son discours, il est aussi pur que comme footballeur. Et donc, il a avoué que son but contre le Standard aurait dû être annulé.



"Je comprends que le patron des arbitres ait déclaré que le but aurait dû être annulé", dit-il. "J'ai revu plusieurs fois les images après le match. Et ma main touche le ballon. Tout le monde sait que c'est interdit. Et donc, le goal aurait dû être annulé."

Verschaeren a aussi avoué qu'il ressentait la tension au sein du club. "Je ne le montre peut-être pas, mais je ressens bel et bien la pression. Avec l'aide de mes coéquipiers, j'essaie de jouer le mieux possible. Je sais qu'on me compare souvent à Kompany et Tielemans. C'est parfois difficile à croire. Mais je regarde surtout mes propres matchs et je verrai comment j'évolue."

Karim Belhocine, lui, a annoncé que seul Kara est incertain. La saison d'Obradovic est terminée.