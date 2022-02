L’idée trottait dans la tête des Anderlechtois depuis un petit temps : permettre à certains jeunes qui ont fait leurs preuves de changer de numéro. Kompany a proposé cet été à Hannes Delcroix et Francis Amuzu de prendre le 3 et le 7 pour montrer qu’ils n’étaient plus de jeunes joueurs mais des cadres de l’équipe.

Il en fait désormais de même avec Yari Verschaeren. Le jeune joueur évoluera dès dimanche face à Genk avec le numéro 10 sur le dos de sa vareuse. Tout une symbolique pour lui et pour le club qui affirme par la présente qu’un de ses jeunes joueurs a le niveau pour porter le légendaire 10.

Anderlecht a désiré attendre que Verschaeren atteigne la barre des 100 matchs sous le maillot mauve pour lui donner ce numéro.