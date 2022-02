Il y a certains parallèles à faire entre Dennis Praet et Yari Verschaeren. À commencer par ce flocage que les deux hommes partagent désormais : le "10".

Depuis 2010, aucun joueur n’a été aussi digne de ce fameux chiffre que Dennis Praet. Verschaeren en est l’héritier pour de nombreuses raisons et pourrait marcher dans les pas de celui qui a évolué en Serie A (Sampdoria et Torino) et est toujours sous contrat avec Leicester en Premier League.

Comme Verschaeren, Praet avait commencé sa carrière avec un dossard de jeune dans le dos. Le Louvaniste a joué ses premières saisons anderlechtoises avec le "26". Il a lui-même décidé de prendre le "10" à l’été 2013 après deux saisons dans le noyau A.