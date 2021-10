Il n’a beau avoir que 20 ans, il compte déjà plus de 80 matchs avec l’équipe première du Sporting. Finalement, Yari Verschaeren fait même figure d’"ancien" dans le noyau actuel de Vincent Kompany. Au Sporting depuis ses 9 ans, il connaît le club et ses valeurs comme sa poche. "C’est ma 11e année ici ; c’est fou de dire ça", explique-t-il dans une interview accordée à nos confrères d’Eleven Sports, diffusée dès ce week-end sur leurs ondes. "J’ai un cœur mauve. Je suis arrivé jeune en équipe première. Aujourd’hui, j’ai 20 ans. En soi, on peut dire que je suis encore un jeune joueur. Mais, malgré cela, j’ai quand même le sentiment que je suis ici depuis plusieurs années. Ce n’est que du bonus pour mon expérience personnelle."

Son amitié avec Doku

Cette expérience chez les pros, Verschaeren l’entretient depuis novembre 2018. Après s’être entraîné pendant une semaine avec l’équipe première, il a pu goûter à ses premières minutes chez les "grands", face à Saint-Trond. En tant que titulaire, même. Le destin aura voulu que ce soir d’hiver au Stayen soit également le théâtre des débuts de Jérémy Doku, son grand ami. "Je le connais depuis longtemps", confie le milieu offensif au sujet de l’ailier de Rennes. "Il vient du même coin que moi en réalité, de la région d’Anvers. Quand nous étions petits, nous prenions le bus ensemble vers Anderlecht chaque jour. Je le connais donc très bien. C’était chouette de pouvoir faire nos débuts ensemble. C’est un très bon ami. Nous avons beaucoup ri et plaisanté ensemble. Nous nous retrouvons aussi régulièrement en équipe nationale, c’est chouette."

Son premier but avec les Diables

Moins d’un an après ses premiers pas en club, Verschaeren a été appelé par Roberto Martinez pour les rencontres de qualifications pour l’Euro 2020. Alors que le sélectionneur l’a lancé dans le bain contre l’Écosse, l’Anderlechtois a fait trembler les filets dès sa deuxième sortie sous la vareuse nationale, face à Saint-Marin (9-0). "C’est un peu le même sentiment que quand tu inscris ton premier but en club. J’ai reçu du temps de jeu et j’étais déjà content de pouvoir jouer. C’était un match avec beaucoup de buts."

Dont le sien, qu’il a créé pratiquement tout seul. Fauché dans la surface, Verschaeren s’est fait justice lui-même en transformant le penalty. "Je savais que j’allais peut-être avoir l’occasion de marquer. Et ensuite il y a eu cette faute sur moi, qui nous offre un penalty. Yannick Carrasco m’a donné le ballon en main. J’étais un peu surpris. Je lui ai demandé : ‘Tu es sûr ?’ Il m’a dit : ‘Oui, oui, ti re-le !’ J’ai marqué le penalty et j’étais super fier."

Tout comme Roberto Martinez qui prend toujours le soin d’intégrer les nouveaux (et jeunes) visages dans son groupe. "C’est un people manager. Je suis arrivé là (chez les Diables) alors que je n’avais pas encore prouvé grand-chose, contrairement aux autres joueurs qui étaient là. Mais il m’a directement dit ce qu’il attendait de moi ; il m’a parlé de ma position, etc. C’était un sentiment agréable."

Ses deux grosses blessures

Sa trajectoire ne s’est pas non plus déroulée sans heurts. Dans sa jeune carrière, il a connu deux lourdes blessures : une déchirure des ligaments de la cheville et puis une lésion musculaire et ligamentaire à la cheville également. "Au Standard, il y a deux ans maintenant, j’ai connu ma première grosse blessure. Et ensuite, la saison dernière, la deuxième. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Je pense que beaucoup de joueurs connaissent cette situation s’ils ont déjà été blessés plusieurs fois. C’est vraiment trop bête de ne pas pouvoir jouer quand tu vois tes coéquipiers s’entraîner sur le terrain. Et quand pour toi ça ne va vraiment pas. Il faut être fort mentalement pour pouvoir tourner le bouton et pour travailler afin d’enfin retourner sur la pelouse."

La saga de sa prolongation

Verschaeren est sans aucun doute un des éléments les plus précieux (et donc coûteux) de la maison mauve. Raison pour laquelle le club désirait absolument le voir prolonger. Le fait que le dossier ait traîné a évidemment inquiété les fidèles du Lotto Park. Mais le milieu offensif a bel et bien fini par parapher un contrat jusqu’en 2024. "Les discussions avaient surtout eu lieu durant la saison. J’ai alors indiqué que je voulais me concentrer sur le football. Car c’était à l’époque très important pour nous de nous qualifier pour les playoffs 1. J’ai répondu que je m’occuperai de cela après la saison et c’est ce que j’ai fait. J’ai bien réfléchi et j’ai pris la décision de rester. Ce dont je suis certain, c’est que j’ai fait le bon choix. Celui de commencer ici à Anderlecht, celui de rester ici et non d’aller ailleurs. On voit maintenant que c’est le bon choix. J’ai vraiment envie d’être champion avec Anderlecht un jour."