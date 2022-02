Yari Verschaeren le promet, il n’a pas touché le ballon sur l’ouverture du score d’Anderlecht.

Une phase qui fera encore du bruit mais que Verschaeren ne pouvait pas commenter. À Zulte Waregem, on plaidait le hors-jeu. Vincent Kompany tenait juste à dire que le Var a pris trop de temps pour vérifier la phase.

Verschaeren s’est concentré sur le terrain et a résumé le match d’Anderlecht en parlant de deux visages différents.

"Le match était plus difficile que prévu. Nous avons connu une très bonne première mi-temps. Nous avons bien joué. On contrôle bien, on marque deux buts. Nous avons ensuite perdu le contrôle en deuxième mi-temps. Je ne sais pas si c’est lié à la sortie de Refaelov (64e). Je pense qu’il est juste difficile de jouer ici. Zulte Waregem était mené 0-2 et devait tenter quelque chose."

Même analyse pour le capitaine Van Crombrugge. "En deuxième partie de rencontre, on manquait d’intensité. Le bloc n’était plus assez compact et notre ligne défensive reculait trop par moments. Nous avons laissé plus d’espace pour un joueur comme Dompé, capable de faire la différence sur une action individuelle."

Les Mauves doivent désormais continuer d’enchaîner les bons résultats. "Ça fait du bien de gagner un deuxième match d’affilée", dit Verschaeren. "Nous n’avons pas bien commencé l’année 2022. On doit maintenant continuer sur cette lancée."