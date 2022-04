Non, Yari Verschaeren ne s’est pas pris un tacle volant de l’Unioniste Machida sur les mollets. Les énormes trous à l’arrière de ses chaussettes, il les a faits lui-même avec les ciseaux du staff médical. Le but ? Diminuer la pression sur ses mollets pour éviter des blessures musculaires et retarder d’éventuelles crampes.