Soyons honnêtes, l’arrivée de Pär Zetterberg (et son timing) avait surtout pour but d’éteindre un incendie. Il y a un an, l’Anderlecht mené par Hein Vanhaezebrouck filait du mauvais coton. Pas de spectacle, pas de jeu et pas de résultats.

Pour calmer tout le monde, Michael Verschueren, fraîchement appointé patron sportif du RSCA, a décidé de faire revenir Pär Zetterberg. L’enfant de la maison est accueilli en héros. Mais pourquoi est-il là ? "Il doit être le garant de l’ADN du club", nous a-t-on répété à l’envi.

(...)