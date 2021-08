En deux apparitions, Joshua Zirkzee semble avoir convaincu tout le monde à Anderlecht. S'il n'a pas encore marqué, son jeu dos au but et sa technique dans les petits espaces s'inscrivent parfaitement dans le schéma de Vincent Kompany. Prêté sans option d'achat par le Bayern Munich, Zirkzee avait fait le choix de se relancer en Belgique plutôt qu'aux Pays-Bas. Un choix de carrière qui étonne au pays. D'autant plus que le Hollandais était convoité par Feyenoord.

Sur ESPN NL, plusieurs chroniqueurs n'ont pas compris cette décision. Kenneth Perez, ancien attaquant de l'Ajax et du PSV notamment, a vivement critiqué le RSCA. "Je pense que c’est une honte pour le garçon lui-même. Il va maintenant dans un club en ruine, Anderlecht. Ce garçon… Pourquoi lui et son agent ne disent-ils pas simplement : nous allons à Feyenoord. Quoi qu’il en soit ? C’est une honte criante, je pense."

Le présentateur, Marciano Vinck, est plutôt d'accord avec cette analyse. "Anderlecht ne joue pas au football" a-t-il ajouté. La décision anderlechtoise est d'autant plus dure à comprendre pour les deux hommes lorsque l'on connaît les racines de l'attaquant de 20 ans. "Son père est un fan et un amoureux de Feyenoord. Que s'est-il passé là-bas? Son fils va d'abord à Parme et maintenant il va à Anderlecht. Il repartira bientôt je ne sais où. Put*** mais quel dommage car il pourrait vraiment devenir un héros à Feyenoord. Il peut en mettre vingt et obtenir la Légion d'honneur derrière", estiment-ils.