Quel phénomène, ce Joshua Zirkzee. Une fois de plus, il a inscrit un but de toute beauté.

Pouvez-vous nous le décrire, Joshua ?

"En fait, mon premier contrôle n’était pas très bon. J’ai donc emmené le ballon du pied droit et j’ai fait une pichenette au bon moment. J’ai suivi mon instinct."

Il est dans le top 3 de vos plus beaux buts de la saison ?

"Oui, je le crois bien. Avec celui à Seraing et au Cercle Bruges."

Entre Refaelov et vous, c’est 13-12 pour vous en championnat mais 15-19 pour Rafa si on ajoute les matchs de Coupe et de Coupe d’Europe.

"Je ne dirais pas qu’il y a une compétition entre nous, mais j’aimerais quand même le dépasser. (Rires)"

Vous auriez pu marquer un second but.

"Oui, j’aurais dû frapper en force, sans pitié. C’est un point de travail pour cette semaine. J’ai fait le mauvais choix."

Anderlecht a fait la bonne affaire du weekend.

"Gagner contre un concurrent direct, ça donne des ailes. Pourtant, on a joué avec des garçons qui n’ont pas eu une préparation parfaite (NdlR : il fait allusion à Kana). Malgré cela, on a quand même fait un bon match. Mais on n’y est pas encore. Gand ne sera pas un match facile, dimanche prochain."

La victoire était méritée.

"Je ne sais pas. Honnêtement, je m’en fiche. La seule chose qui m’intéresse, c’est d’avoir gagné."

Vous allez revoir votre but à la télé en rentrant chez vous ? Ou vous allez regarder un autre match à la télé ?

"Je vais sortir mon chien et jouer à la PlayStation."