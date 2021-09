Neerpede n’était évidemment pas désert, mais presque. Alors que Vincent Kompany a vu son adjoint Aaron Danks partir définitivement pour Aston Villa, le coach des Mauves a également vu 18 joueurs de son noyau A honorer leur engagement national (sans compter les deux U21 Nils De Wilde et Alonzo Engwanda qui ont rejoint les U19 belges).

Invisible avec le RSCA lors deux rencontres contre Vitesse et puis face à Genk, Joshua Zirkzee s’est refait une petite santé avec les U21 oranje. Face aux modestes Moldaves, l’attaquant a ouvert le score et puis assisté Brian Bobbey (RB Leipzig) pour le troisième et dernier but. Bart Verbruggen, le deuxième gardien du Sporting a, lui, pu admirer depuis le banc.

Le concurrent de Zirkzee, Christian Kouamé, absent de la feuille de match ivoirienne lors du match contre le Mozambique (0-0), n’a disputé que 21 minutes lors du succès des Éléphants face au Cameroun (2-1). Il faut dire que l’attaquant prêté à Anderlecht par la Fiorentina est bloqué par Sébastien Haller - auteur d’un doublé - en Côte d’Ivoire.

Autre Mauve impliqué dans les qualifications africaines pour le Mondial 2022 : Majeed Ashimeru. Le milieu a d’abord été contraint au banc quand le Ghana s’est imposé face à l’Éthiopie (1-0). Mais il a ensuite pu goûter à ses premières minutes compétitives sous le maillot des Black Stars (il avait déjà été aligné dans un amical non reconnu par la FIFA contre le Bénin en 2017). En Afrique du Sud, Ashimeru a joué 79 minutes, mais les troupes du sélectionneur Charles Akkonor ont dû s’avouer vaincues (1-0).

Olsson s’offre Busquets, Murillo Roofe

Son compagnon dans l’entrejeu, Kristoffer Olsson, et Isaac Kiese Thelin ont, eux, obtenu une victoire de prestige face à l’Espagne (2-1). Si le buteur a foulé la pelouse lors des cinq dernières minutes, le médian s’est livré à une bataille longue de 90 minutes dans l’entrejeu, face à Sergio Busquets, Koke et compagnie. Olsson a ensuite été mis au repos par le coach Janne Andersson lors du succès contre l’Ouzbékistan (2-1), en amical. Au contraire de Kiese Thelin qui a même trouvé le chemin des filets avant d’être autorisé à régler son transfert - finalement avorté - à Konyaspor, en Turquie.

Le partenaire d’Olsson au milieu, Josh Cullen, a malheureusement vu son rêve de Coupe du monde s’éloigner avec l’Irlande. Tout semblait pourtant bien lancé contre le Portugal, avant que Cristiano Ronaldo ne renverse la situation en cinq minutes, en toute fin de match (2-1). Les Irlandais ont ensuite enchaîné deux partages décevants à domicile. D’abord contre l’Azerbaïdjan, et puis la Serbie.

Hésitant avec le RSCA mais indéboulonnable sur le flanc droit de la défense panaméenne, Michael Murillo a brillamment commencé la phase finale des qualifications CONCACAF (la Fédération d’Amérique du Nord et Centrale) pour le Mondial. Il n’a pas manqué une seule minute. Que ce soit lors du nul face à au Costa Rica (0-0) ou lors de la précieuse victoire en Jamaïque (0-3), où il a affronté l’ancien Anderlechtois Kemar Roofe. Le Panama pointe à la deuxième place du classement derrière le Mexique. Les trois premiers s’offrent directement un billet pour le Qatar.

Gomez et Sardella à l’assist en U21

Certains Mauves ont également été actifs avec les sélections espoirs. Cinq d’entre eux avec les Diablotins de Jacky Mathijssen. Alors que Lucas Lissens et Anouar Ait El Hadj sont montés pour les trois dernières minutes lors de l’amical victorieux contre la Turquie (0-3), Marco Kana et Killian Sardella ont disputé l’intégralité de la rencontre. Le latéral droit a d’ailleurs délivré une passe décisive pour le premier des deux buts de Loïs Openda. Yari Verschaeren a joué un peu plus d’une heure vendredi, avant de rejoindre le noyau A de Roberto Martinez à Kazan en vue du match contre la Biélorussie de ce mercredi soir (voir pages Diables).

Sergio Gomez a eu droit à du temps de jeu avec les espoirs espagnols. Une première depuis novembre 2019. S’il est resté sur le banc pour la réception de la Russie (4-1), Gomez a remplacé Bryan Gil, le joueur de Tottenham, pour le dernier quart d’heure en Lituanie (0-2). Le latéral gauche de Kompany a été déployé un cran plus haut par Luis de la Fuente et a même assisté Yéremi Pino pour doubler le score.

De son côté, avec les jeunes anglais, Taylor Harwood-Bellis a d’abord vu l’amical contre la Roumanie être annulé en raison de deux cas positifs au sein de l’effectif. Mais il a pu disputer ses premières minutes en U21 face au Kosovo mardi. Il a marqué l’occasion en contribuant à la clean-sheet (2-0).