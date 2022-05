La direction aimerait beaucoup qu’il reste et elle est prête à faire un effort mais l’attaquant est moins chaud. Il sait qu’il y a de l’intérêt ailleurs, comme le coach du Bayern Munich Julian Nagelsmann l’a fait comprendre : "Il a fait une bonne saison, avec de bonnes stats. Il a un profil intéressant pour beaucoup de clubs On va discuter avec lui à la fin de son prêt et on prendra la meilleure décision. Pour l’instant, rien n’a été décidé."

De son côté, Zirkzee a surtout veillé à ne pas trop en dire face aux journalistes. "La Ligue des champions pourrait-elle changer quelque chose pour moi ? C’est surtout important pour le club. Mon dernier match à Bruxelles ? Peut-être ou peut-être pas."