Josh Cullen a manqué le match contre le Qatar en raison d’une blessure.

Pas moins de 16 membres du noyau A du Sporting n’ont pas failli à leurs obligations internationales. Si la plupart sont actuellement sur le chemin du retour, Murillo va de nouveau connaître une course contre-la-montre afin d’être opérationnel pour le match face à Saint-Trond prévu ce dimanche. Il aura énormément de minutes (et d’air miles) dans les jambes. Avec sa sélection, le Panaméen a disputé 180 minutes lors du revers face à El Salvador (1-0) et du succès contre les États-Unis (1-0) en qualifications Concacaf pour la Coupe du monde 2022. Il ne rentrera qu’après le match décisif contre le Canada, prévu jeudi…