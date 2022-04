Un but de Kouamé, un but de Zirkzee. Une soirée sans jaloux au bout du compte. Idéal pour l’attaque de Kompany avant d’aborder l’un des matchs les plus importants de sa saison dimanche en début de soirée.

Leur coach a laissé comprendre qu’il comptait sur eux pour aller arracher une victoire qui propulserait l’équipe en Champions playoffs et donc potentiellement en Coupe d’Europe. "Avoir notre sort en main ou non ne change rien. Nous devons juste continuer de vouloir marquer sans encaisser."



