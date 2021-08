L'homme du match : Zirkzee 8 : Un but de vrai centre-avant sur le 1-1 et un but chanceux sur un tir de loin : le Néerlandais a entamé sa chasse au titre de meilleur buteur du championnat. Mais il n’est pas du genre à attendre des ballons dans le petit rectangle adverse : il revient souvent dans son camp pour faire du travail défensif. Et même avec des crampes, il a failli donner un assist cinq étoiles.

Van Crombrugge 6 : Pas de réflexe miraculeux sur le 1-0 de Deman. En revanche, il a quasiment délivré un assist vers Raman sur un dégagement millimétré. Il a repoussé quelques ballons pas trop compliqués en seconde mi-temps.