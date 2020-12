En fin de saison, Francky Dury rejoindra Robert Waseige dans un classement qu’on pensait figé à jamais, vu l’évolution du football où les entraîneurs sautent de plus en plus vite.

Au mois de mai, Dury bouclera sa neuvième saison consécutive avec Zulte Waregem en D1. Depuis le début des années 80, ce n’était arrivé qu’au Mage de Rocourt, avec son Football Club liégeois évidemment (juin 1983 à mai 1992).

À moins que… L’impensable peut-il se produire entre Zulte Waregem et Dury au bout d’une histoire commencée à la création du club en 2001 et seulement interrompue par quelques flirts sans lendemain à la fédération et à Gand ?