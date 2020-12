Sa parole est rare. Mais une fois qu’il est lancé, on ne l’arrête plus. Bien installé dans le salon présidentiel du Bosuil, Lucien D’Onofrio, le directeur sportif de l’Antwerp, se confie sur son boulot au sein du club anversois, sur ses relations avec Bruno Venanzi, sur les rumeurs de son retour au Standard mais aussi sur la Pro League et le Soulier d’or. Entretien.

Lucien, on imagine que vous êtes content du début de saison, malgré les deux récentes défaites, à Genk et à Tottenham.

"Nous sommes dans la lutte pour le top 4. C’était l’objectif et je pense que nous sommes à notre place. La Coupe d’Europe, elle, est un bonus énorme. Avoir remporté quatre matchs de phase de groupe, c’est très bien. C’est la preuve que nous avons un noyau capable de rivaliser avec les meilleurs."

Au point de penser au titre dès cette saison ?