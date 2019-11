Ce vendredi soir, la 17e journée de Jupiler Pro League sera lancée par l’affiche opposant le 4e face au 6e.

Qui aurait prédit en début de saison que cette rencontre serait un véritable choc au sommet ? Le matricule 1 pointe actuellement en 4e position (28 points) et peut s’emparer de la deuxième place provisoire en cas de succès. En face, les Malinois (6e , 27 points) sentent le souffle de Zulte-Waregem dans leur dos et vont, comme d’habitude, vendre chèrement leur peau. D’autant plus que le KaVé est le deuxième meilleur club à l’extérieur, avec un bilan de 16 points sur 24. En atteste leur succès à Sclessin le 10 novembre dernier.

En pointe de l’attaque, Wouteur Vrancken devrait à nouveau aligner Igor De Camargo, auteur de 5 réalisations jusqu’à présent. L’ancien buteur du Standard et de Genk a pourtant déclaré qu’il aurait pu rejoindre un autre club du top belge cet été. "Mon agent m’a appelé et m’a demandé si je voulais reprendre du service en Ligue des Champions", a-t-il déclaré au quotidien flamand Gazet Van Antwerpen. "Je ne comprenais pas ce qu’il voulait dire puis il m’a annoncé que le Club de Bruges s’intéressait à moi. Quelques jours plus tard, Philippe Clement m’a téléphoné et nous avons discuté. À 36 ans, c’est un honneur d’être suivi par un club du standing de Bruges."

Malheureusement pour le belgo-brésilien, le transfert n’a pas eu lieu. "Il me reste un an de contrat à Malines et je me sens super bien ici. Mais d’un autre côté, je savais qu’une telle proposition n’allait probablement plus jamais se présenter à moi. D’autant plus qu’à Malines, j’avais réussi à atteindre mon objectif : remonter en D1A. Même si j’étais un peu déçu de ne pas pouvoir y aller, j’ai vite tourné la page. Je suis dans un bon club avec d’excellentes infrastructures et une ambiance géniale. J’ai tout ce dont un joueur de football a besoin", termine-t-il.

Côté Anversois, c’est un groupe confiant qui va se présenter dans un stade annoncé sold-out. Après quelques contre performances, les troupes de Laszlo Bölöni sont bien revenus dans le coup en enchaînant de bons résultats face à Bruges et Gand, leur permettant de revenir à deux longueurs de la deuxième place du Standard. Pourtant, une statistique frappante montre à quel point l’Antwerp reste fragile défensivement. Il n’a pas réussi à conserver ses filets inviolés depuis le 18 août dernier, lors d’un succès 2-0 contre Saint-Trond. Les buts étaient alors défendus par le jeune Teunckens. Pour voir Sinan Bolat réaliser la même performance, il faut remonter dix jours plus tôt, ce qui fait qu’il n’a plus réalisé de clean-sheets depuis 19 matchs.

Le gardien turc semble d’ailleurs toujours un peu dans le flou concernant son avenir. "Mon contrat se termine en juin prochain et je ne sais pas encore de quoi mon futur sera fait. J’ai déjà discuté avec la direction d’une prolongation de contrat, mais je reste ouvert à toutes propositions", a-t-il expliqué au Het Laatste Nieuws.

Malgré quelques altercations avec leur coach, Kevin Mirallas et Manuel Benson sont présents dans le noyau retenu par Laszlo Bölöni. Steven Defour est, quant à lui, toujours blessé. À Malines, aucune surprise n’est à signaler.