L’Antwerp a enregistré deux départs ce jeudi : ceux de Sinan Bolat et de Kevin Mirallas (32 ans).

Trois ans après son arrivée au Bosuil, Sinan Bolat (31 ans), très apprécié du public local, ne rempilera pas. Son contrat arrivait à expiration en juin prochain mais aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation. Pour remplacer Bolat, le Matricule 1 a ciblé l’Iranien Alizera Beiravand (27 ans) depuis plusieurs mois. Il ne manque que les tests médicaux pour que le portier international signe son contrat.

Kevin Mirallas (32 ans) quitte, lui, le Great Old après un an seulement. Sa saison actuelle n’a pas répondu aux attentes et sa relation avec Bölöni s’était détériorée après l’incident survenu à Gand (le coach roumain voulait faire rentrer le Belge mais avait changé d’avis, ce qui avait rendu furieux Mirallas qui était directement rentré aux vestiaires).

Et les autres grands noms de l’Antwerp ? Wesley Hoedt (26 ans), prêté par Southampton, ne devrait pas rester. Il coûte 8 millions et a un gros salaire.

Steven Defour (32 ans) et Dieumerci Mbokani (34 ans) pourraient, eux, prolonger leur bail en terre anversoise, où ils se sentent bien. Defour espère une proposition de contrat de D’Onofrio, qui l’apprécie toujours autant. Mbokani, lui, demande un nouveau contrat de deux ans et est en position de force pour négocier, vu ses nombreux buts cette saison (18).

La décision de Bölöni de rester ou non au Bosuil sera également déterminante pour le sort de l’attaquant, qui a une excellente relation avec son coach. Mais le Roumain a récemment déclaré dans la presse hongroise qu’il avait besoin d’un nouveau challenge.