Jeudi, le Conseil National de Sécurité (CNS) a décidé de ne pas assouplir les mesures concernant les événements organisés en intérieur et extérieur, retardant le lancement de la phase 5. Actuellement, les événements peuvent accueillir 200 personnes en intérieur et 400 personnes en extérieur, et ce depuis la mise en place de la phase 4 du déconfinement le 1er juillet dernier.

Toutefois, la Pro League a développé dans son protocole la proposition d'assister à un match dans plusieurs compartiments autonomes pouvant accueillir jusqu'à 400 supporters, complétée par des mesures de sécurité supplémentaires plus strictes que plusieurs protocoles sectoriels actuels.