Ce "midweek" offre un alléchant Club-Union jeudi soir. Le deuxième de Pro League qui reçoit le leader. Mais, si on regarde les chiffres plus récents, la véritable affiche aura lieu la veille au Lotto Park : Anderlecht reçoit le Cercle, la deuxième meilleure équipe sur les huit dernières rencontres qui accueille la première. Depuis fin novembre, les Vert et Noir ont pris 21 points sur 24 possibles. Le Sporting est un point derrière, l’Union deux, le Club quatre. Comment et pourquoi le Cercle tourne-t-il si rond ?

(...)