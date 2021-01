Dans une vidéo capturée par HLN, on voit Didier Lamkel Zé arriver au complexe d'entraînement tranquillement avec de la musique. Rapidement, il est intercepté par le team manager de l’Antwerp, Frédéric Leidgens. Ce dernier prie le Camerounais de ne pas faire de vieux os au club. Malgré l'intervention d'une personne liée à l'entourage du joueur, il a donc dû rebrousser chemin.

Pour rappel, ce lundi, il était arrivé au Bosuil avec la vareuse du RSCA floquée Yannick Bolasie. Le fantasque ailier avait également écrit "Ici c'est ZL7" sur les murs des vestiaires. Finalement, le joueur de 24 ans a pu pénétrer le Bosuil ce mardi mais un peu plus tard. Et ce via une entrée latérale. Toujours présent dans le noyau B, il ne peut avoir accès aux vestiaires que lors de l'après-midi.

Le Camerounais ne cache pas ses envies d'ailleurs. Sur Instagram, il s'affiche déjà dans des montages sous les couleurs du Panathinaikos. Le club grec suit le joueur et est entraîné par László Bölöni. Le Roumain est visiblement l'un des seuls techniciens à réussir à comprendre Didier Lamkel Zé...

© Instagram Lamkel Zé