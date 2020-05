Un de plus. La licence accordée à Mouscron est un nouveau coup dur pour l’Union belge, qui a annoncé dans un communiqué maladroit qu’elle était "en désaccord avec le principe de cette décision " (ce qui a d’ailleurs valu au CEO Peter Bossaert, à l’origine de ce communiqué, de se faire taper sur les doigts en interne).

La décision rendue vendredi se base pourtant sur le règlement de l’instance fédérale suite à une décision de la CBAS… que l’Union belge a elle-même reconnue comme la seule instance compétente en recours de la Commission des licences. Après les affaires qui ont émaillé la saison dernière (affaire Carcela, affaire Malinovskyi, la non-rétrogradation de Malines…), cela fait très mauvais genre du côté de la Maison de verre, dont le règlement est une nouvelle fois ridiculisé par le juriste d’un club.

Mais l’UB, dont la crédibilité est sérieusement entachée après cette nouvelle débâcle, compte bien réagir. Depuis plusieurs mois, un nouveau règlement fédéral est en préparation. Il est en phase de test et devrait être prêt pour la reprise de la prochaine saison, le 1er juillet prochain. S’il semble clair que la procédure des licences sera réformée, de nombreuses modifications seront au programme.

La création d’une nouvelle instance juridique est également à l’ordre du jour. La Cour belge d’arbitrage pour le sport a montré ses limites ces derniers jours. Les juristes n’y sont pas des professionnels du milieu et ne sont peut-être pas les plus habilités pour gérer le recours des affaires du monde pro. La création d’une Cour belge d’arbitrage réservée au sport professionnel pourrait donc voir le jour dans les mois à venir. Avec des pointures juridiques en son sein (qui seraient rémunérées de manière plus conséquente que les membres de l’actuelle CBAS). Le but : se rapprocher le plus possible de ce que fait le TAS, le Tribunal arbitral du sport de Lausanne, la référence en matière d’arbitrage sportif.