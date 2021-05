En football, le conte de fée peut très vite se transformer en cauchemar. Ce n'est pas un hasard si les deux descendants cette saison ont changé de propriétaire l'été dernier. Si la gestion catastrophique de l'Excel dirigé sportivement par Diego Lopez a été régulièrement pointée du doigt tout au long de la saison, Waasland paie également les errements de leur directeur sportif, Roger Stilz.

En septembre dernier, des investisseurs américains avaient repris les Waaslandiens à travers la société Bolt Football Holdings pour la somme élevée de 9 millions et demi d'euros. Les nouveaux actionnaires avaient choisi de nommer Antoine Gobin, 31 ans, comme CEO tout en confiant la direction sportive à Miguel Torrecilla.

L'Espagnol, à la base de l'arrivée de Michael Frey, a rapidement quitté la Belgique pour remplacer Lalo Arantegui au Real Saragosse. Les patrons américains, qui gèrent le club à distance, ont donc opté Roger Stilz pour occuper le poste.

Un recrutement hivernal chaotique, le pari Hayen perdu

La décision d'Antoine Gobin, plus jeune président d'un club en Europe, n'a pas été la bonne. Le Franco-Américain a-t-il payé son inexpérience en misant sur Roger Stilz ? A l'instar de Diego Lopez à Mouscron, le Suisse n'avait jamais occupé ce rôle. Celui qui avait dirigé ses quatre dernières années le centre de formation de St.Pauli a complètement raté son mercato contrairement à son prédécesseur.

Sa stratégie de miser sur son réseau allemand n'a pas été une réussite. Arrivée de Chine, Felix Bastians a disputé neuf rencontres avant de disparaître totalement de l'équipe lors des six derniers matchs. La faute à des soucis physiques qui l'ont éloigné des terrains. Le trentenaire n'a pas su digérer la transition entre la Chine et la Belgique.

Jérémy Cijntje est également un échec. L'ailier venu d'Heracles n'a joué que quatre matchs sans se montrer décisif. S'il a été un titulaire indiscutable, Sivert Heltne Nilsen n'a pas réussi à se signaler. Le transfert raté de Vukotic à l'Antwerp est à mettre également à l'actif au directeur sportif de Waasland, coupable d'hésitations trop nombreuses.

"J'ai passé la pire journée de ma vie. J'ai passé la journée dans les locaux de l'Antwerp. J'ai passé tous les tests médicaux, tout était prêt pour la présentation, la photo avec le maillot. Puis on m'a dit que les deux clubs ne s'étaient pas entendus et on m'a dit que je pouvais rentrer chez moi. J'étais au fond du trou", avait commenté le défenseur central.

Surtout, Roger Stilz n'a pas osé virer Nicky Hayen. Les pensionnaires du Freethiel ont été le seul club à lutter contre la relégation à ne pas changer de coach. Un pari qui s'est avéré finalement non payant et qui a abouti au licenciement du technicien vendredi dernier.

L'ancien trudonnaire sera-t-il le seul à payer les pots cassés ? Antoine Gobin va-t-il survivre à cette relégation ? Le directeur sportif peut-il rester en place après cet échec alors que ses émoluments se chiffrent à 500 000 euros par an ? Une chose est sûre. Que ce soit à Mouscron ou à Waasland, la relégation doit être le déclic pour opérer un vrai changement sportif.