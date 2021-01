Ce lundi, Didier Lamkel Zé était arrivé au Bosuil, le stade de l'Antwerp, en revêtant un maillot de RSCA . Un geste qui n'avait plu ni aux supporters ni aux dirigeants du club. Il avait même été encore plus loin ce mardi sur Instagram en proposant de partager une photo de lui et du maillot du Beerschot, équipe rivale du club anversois.

Il semblerait à présent qu'il fasse machine arrière dans ses provocations puisqu'il vient de s'excuser publiquement sur les réseaux sociaux officiels du club. "Je tiens à demander mes excuses au club et aux supporters d'Anvers, parce que ce sont des supporters magnifiques et merveilleux, qui m'ont toujours soutenu. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que j'avais un peu la tête ailleurs. Le transfert et tout ce n'était pas facile pour moi. Je tiens vraiment, vraiment à m'excuser pour ce geste. Sans oublier mes coéquipiers du vestiaire, le staff technique qui me soutient depuis mon arrivée ici. Je suis disponible pour le club si le nouveau coach a besoin de moi. Grand merci à vous, j'espère qu'on va se retrouver très bientôt sur le terrain", a-t-il déclaré dans une vidéo qu'il a également partagée sur Instagram.

S'il multiplie les appels du club Panathinaikos, le joueur camerounais semble plutôt bien accueillir l'arrivée du coach Francky Vercauteren à Anvers. "Une chose est sûre, il est toujours sous contrat à l’Antwerp", a d'ailleurs déclaré l'ancien entraîneur d'Anderlecht lors d'une conférence de presse ce matin.