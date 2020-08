Cent ans, ça se fête. L’Antwerp entame son centième exercice parmi l’élite du football belge et compte rendre cette saison unique en son genre.

La victoire de samedi soir en finale de la Coupe de Belgique est une première pierre d’un bâtiment que le président Gheysens rêve géant. En trois ans, le matricule 1 a grimpé les échelons. D’abord en accrochant le top 6, puis en s’adjugeant une place européenne et maintenant en soulevant le premier trophée de sa nouvelle ère : la Croky Cup.

"If you dream, dream big", lance Ivan Leko. Le Croate est de retour en Belgique pour transformer ses rêves de trophées en réalité. Et si cette année était celle de la consécration pour les Anversois ?