Les deux joueurs ont joué pour le club côtier.

Les finances du KV Ostende sont dans le rouge. L'ancien club de Marc Coucke n'a pas obtenu sa licence de la part de la Commission des licences et son avenir est incertain. Le club espère malgré tout obtenir son précieux sésame via une procédure d'appel auprès de la Cour belge d'arbitrage du sport et ainsi sauver sa peau en division 1A.

Dans ce contexte, plusieurs joueurs ont décidé d'aider le club côtier en mettant un de leur maillot aux enchères. Parmi eux, on retrouvait Edin Dzeko, contacté par son compatriote Adnan Custovic coach des Ostendais ou encore Thorgan Hazard.

Ce mercredi ce sont deux anciens joueurs qui ont donné un de leur maillot poure venir à la rescousse du KVO : Laurent Depoitre et Jordan Lukaku.

L'attaquant a ainsi mis aux enchères le maillot qu'il portait lorsqu'il a inscrit son premier but en Angleterre avec Huddersfield contre Manchester United. Le frère de Romelu a lui donné le maillot qu'il portait lors du huitième de finale de l'Euro 2016 face à la Hongrie.