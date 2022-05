Les voyages forment la jeunesse et dans la première partie de sa jeune carrière d’entraîneur, l’expérience qu’a vécu Adnan Custovic comme adjoint à Shanghai SIPG marquera à coup sûr un tournant dans son parcours.

"C’était exotique. J’étais parti pour découvrir une autre culture et travailler avec Ivan Leko. C’est un fanatique et ça m’a fait du bien de bosser avec lui. J’ai compris pourquoi il avait eu du succès partout où il est passé. C’était super enrichissant. On a perdu la finale de la Coupe mais on a réussi à tirer la quintessence du groupe alors que nous n’avions pas l’effectif intrinsèquement le plus fort. On a perdu Arnautovic, l’attaquant Ricardo Lopes. Même si on a récupéré Oscar, c’était compliqué. C’était toutefois un phénomène. Chaque match, il livrait au moins huit services qui pouvaient aboutir à un but. Il était encore fit. Il est encore capable de jouer dans un bon club en Europe."

Leko l’a transformé