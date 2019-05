Ce n'était pas un match comme les autres, ce vendredi soir, au Canonnier.



D'abord parce qu'il s'agissait de la dernière apparition de Leye comme joueur professionnel. Ensuite parce que plusieurs clubs de renom avaient dépêché un scout pour ce dernier match de la saison. Le club anglais d’Arsenal avait notamment envoyé quelqu'un, tout comme Southampton, Saint-Etienne, Francfort, Montpellier et Nuremberg.



Difficile de savoir pour qui ce beau monde s'était déplacé mais lorsqu'on cherche quelques indices, notamment au niveau des valeurs marchandes théoriques (sur le site spécialisé Transfermarkt) des deux noyaux, Butez, Benson et Awoniyi (double buteur ce vendredi) sont les joueurs les mieux cotés à Mouscron. Âgés respectivement de 23, 22 et 21 ans, il pourraient tous rapporter plus de deux millions d'euros. Seul problème pour l'Excel: le gardien français est le seul qui appartient au club puisque Benson est prêté par Genk et Awoniyi par Liverpool.



Du côté de Waasland-Beveren, le joueur le mieux coté est Franko Andrijasevic mais son âge (27 ans) ne lui promet pas vraiment une marge de progression suffisante pour espérer rallier la Premier League ou la Bundesliga. C'est plutôt du côté de Nana Ampomah, de retour de blessure ce vendredi et buteur en fin de match, qu'il faut chercher une éventuelle pépite.