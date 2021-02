Son choc lors d’un duel aérien avec Nicholson en Coupe de Belgique ne devrait pas l’empêcher de tenir sa place face à ses anciennes couleurs ce lundi. "C’était plus de peur que de mal", explique Dino Arslanagic, l’arcade sourcilière encore marquée. Le défenseur central en a vu d’autres cette saison.

Arrivé à la Ghelamco Arena après trois saisons pleines du côté de l’Antwerp, le joueur de 27 ans a déjà connu quatre entraîneurs en six mois alors qu’il n’en avait connu qu’un seul lors de son passage au Great Old.

Une instabilité peu évidente pour faciliter son intégration et gagner sa place dans un secteur défensif en proie à une grande concurrence. Après avoir enchaîné quatre titularisations (deux en championnat et deux en Coupe de Belgique), l’élément formé à Mouscron s’est posé pour revenir sur son présent à Gand et son passé garni d’expériences en Pro League.



(...)