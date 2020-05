Avantage abonnés: notre chef "Sports" répondra à toutes vos questions sur l'avenir du foot belge, ce lundi © Belga Division 1A Rédaction

La réforme du foot belge, les guerres internes entre clubs, le bilan de la saison, le mercato, etc. En tant qu'abonné, vous pouvez poser toutes vos questions à notre spécialiste.



Cela fait déjà plusieurs semaines que le groupe de travail de la Pro League oeuvre en coulisses pour trouver des solutions à la crise actuelle. Entre la réforme de notre championnat, l'issue à donner à cette saison et la gestion des prochains mois, ainsi que l'impact des décisions qui seront prises sur nos clubs, beaucoup d'incertitudes planent sur le football belge.



Dans ce climat, les guerres internes se multiplient et les débats sont animés. Pour y voir plus clair, nous proposons à nos abonnés un chat qui leur est spécialement réservé. L'occasion de poser toutes vos questions à Benoît Delhauteur, rédacteur en chef du cahier "Sports" de la DH, ci-dessous. Il y répondra ce lundi entre midi et 13h.





