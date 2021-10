Un Topper est toujours un moment-clé dans une saison. Plus encore quand seulement trois points séparent les deux équipes avant la rencontre. En cas de victoire à domicile, les Mauves intégreront le top 4. Surtout, ils pourraient marquer le coup et s'affirmer comme des candidats au titre. De son côté, Bruges entend reprendre son leadership, laissé à l'Union Saint-Gilloise ce samedi.



Ait El Hadj n’est plus malade et Colassin n’a plus mal. Ils sont donc disponibles. Kompany devrait récompenser la bonne montée au jeu de Raman par une place de titulaire. Confirmera-t-il Amuzu à droite ou Verschaeren prendra-t-il sa place ?

En face, Clement avait procédé à trois changements contre Charleroi après son premier match européen. Il devrait à nouveau faire tourner son noyau. L’occasion de relancer Vormer et Mechele comme titulaires ?



Le onze probable d'Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Harwood Bellis, Hoedt, Gomez, Cullen, Olsson, Amuzu, Refaelov, Raman, Zirkzee.

Le onze probable de Bruges: Mignolet, Sobol, Nsoki, Mechele, Mata, Balanta, Vormer, Vanaken, Lang, Sowah, De Ketelaere.





Suivez le Topper en direct commenté dès 13h30: